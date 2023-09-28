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У чорно-білій сукні з прозорою вставкою під грудьми: розкішна Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У чорно-білій сукні з прозорою вставкою під грудьми: розкішна Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Вбранням модель підкреслила гарну фігуру.

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум знову вийшла на червону доріжку – у Каліфорнії відбулися знімання чергового випуску нового 18-го сезону талант-шоу America's Got Talent. Вже традиційно перед ефіром Гайді вийшла до фотографів, щоб продемонструвати образ, у якому вона з'явиться у шоу.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Цього разу 50-річна модель обрала розкішну чорно-білу сукню з довгим шлейфом та ефектною прозорою вставкою під грудьми, яку також прикрашав декор у вигляді вишивки бісером та великої квітки.

СукняГХайді мала тонкі бретельки і виріз спереду, який відкривав її стрункі ноги і демонстрував білі босоніжки на підборах.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Доповнила зірка вбрання сережками у вухах, макіяжем, укладанням та довгим червоним манікюром.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
191
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