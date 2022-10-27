У чорно-білому ансамблі з флористичним принтом: Наомі Кемпбелл у стильному луку прийшла на виставку

Наомі Кемпбелл відвідала відкриття виставки Baghdad: Eye's Delight у Музеї ісламського мистецтва в Досі.

Для цієї події модель обрала чорно-білий ансамбль від французького Дому моди Alaia із флористичним принтом, який складався із сукні з короткими рукавами та зі шлейфом спереду і штанів.

Вбрання Наомі доповнила цікавими чорними босоніжками, прикрашеними перлами.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Модель зробила скромну зачіску, макіяж з акцентом на очах, вуха прикрасила діамантовими сережками, руки – браслетами і діамантовими каблучками. Молочний манікюр і червоний педикюр завершили лук Наомі.

Нагадаємо, Наомі взяла участь у показі бренду Alexander McQueen у Гринвічі. На подіум вона вийшла в цікавому вбранні з вирізами на стегнах, які створювали ефект панчох.

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