У чорно-білому луку та золоті: акторка Олівія Вайлд вийшла на червону доріжку

Вона обрала для цього заходу лаконічне вбрання у класичних кольорах.

41-річна зірка серіалу "Доктор Гаус" – актриса Олівія Вайлд – відвідала прем'єру серіалу Apple TV+ "Студія". Захід відбувся у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Олівія вийшла на червону доріжку в чорно-білому вбранні, яке включало вільний трикотажний верх і пряму спідницю з високою талією. Спідницю оздоблювали лише кілька складок на талії, а також невеликий розріз ззаду.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Носила це вбрання акторка у поєднанні з ботильйонами на платформі.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Волосся вона розпустила і уклала в улюблену зачіску, на обличчі Олівії був лаконічний макіяж, а на шиї — масивне золоте кольє.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Відомо, що у серіалі Олівія Вайлд бере участь, але не виконає головну роль. Вона з'явиться у ролі самої себе. Як акторка у шоу зіграє Кетрін О'Гара, відома за роллю мами Кевіна в культовому різдвяному фільмі "Сам удома".

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