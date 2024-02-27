У чорно-білому вбранні і зі скуйовдженим волоссям: головний лиходій "Дюни 2" Остін Батлер на прем'єрі фільму

На прем'єрному показі довгоочікуваного науково-фантастичного фільму "Дюна: Друга частина" у Нью-Йорку був і виконавець головного лиходія стрічки – Остін Батлер, який відомий за роллю Елвіса Преслі в однойменній біографічній драмі 2022 року. Він зіграв запеклого ворога Пола Атріда – Фейд-Раута Харконнена.

Остін Батлер / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Остін постав у гарному образі від французького дизайнера Haider Ackermann. На ньому був білий смокінг із чорною хусткою-паше, біла сорочка, чорна вузька краватка, чорні штани і туфлі.

Остін Батлер / Фото: Associated Press

Стилісти зробили Батлеру стильну скуйовджену зачіску, що мала гармонійний вигляд із його одягом.

Остін Батлер / Фото: Associated Press

Актор сфотографувався також зі своєю колегою по фільму – Зендеєю, яка грає таємничу фременку Чані.

Остін Батлер і Зендея / Фото: Associated Press

Про фільм:

Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фрименів вирушає в міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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