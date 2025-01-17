Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В чорно-білому вбранні та на підборах: "Міс Франція-2024" Єва Жиль вийшла у світ

В чорно-білому вбранні та на підборах: "Міс Франція-2024" Єва Жиль вийшла у світ

Єва Жиль / Фото: Getty Images

Французька красуня підкреслила стрункі ноги вбранням.

21-річна Єва Жиль, французька модель і власниця титулу "Міс Франція-2024", знову вийшла у світ. Дівчина відвідала фотокол заходу Danse Avec Les Stars 2025.

На Єві було мінівбрання в контрастних кольорах – чорному і білому. Зокрема, модель одягла мінісукню без бретельок і сорочку з довгими рукавами.

Завершували її лук краватка, капронові колготки та чоботи на танкетці. Звісно ж, незмінною частиною її образу є зачіска піксі.

Єва Жиль / © Getty Images
Єва Жиль / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що торік у грудні Єва також взяла участь у шоу "Міс Франція", але вже як запрошена гостя заходу.

Єва Жиль / © Getty Images
Єва Жиль / Фото: Getty Images

Читайте також:

Чому насправді побили Велбоя? Гарячий ексклюзив! ЖВЛ представляє

Чому насправді побили Велбоя? Гарячий ексклюзив! ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація