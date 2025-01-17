В чорно-білому вбранні та на підборах: "Міс Франція-2024" Єва Жиль вийшла у світ

Французька красуня підкреслила стрункі ноги вбранням.
21-річна Єва Жиль, французька модель і власниця титулу "Міс Франція-2024", знову вийшла у світ. Дівчина відвідала фотокол заходу Danse Avec Les Stars 2025.
На Єві було мінівбрання в контрастних кольорах – чорному і білому. Зокрема, модель одягла мінісукню без бретельок і сорочку з довгими рукавами.
Завершували її лук краватка, капронові колготки та чоботи на танкетці. Звісно ж, незмінною частиною її образу є зачіска піксі.
Нагадаємо, що торік у грудні Єва також взяла участь у шоу "Міс Франція", але вже як запрошена гостя заходу.
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