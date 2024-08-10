У чорно-білому вбранні від Balmain: Ліндсей Логан підкреслила ноги мінісукнею

Через 21 рік після виходу молодіжної комедії "Шален п'ятниця", акторки Ліндсей Логан та Джеймі Лі Кертіс, знову зустрінуться на одному знімальному майданчику.
Вони знімуться в продовженні цього культового фільму нульових, але тепер друга частина отримає назву "Ще шаленіша п'ятниця". Акторки повернуться до своїх ролей мами та дочки, які, найімовірніше, як і в першому фільмі, поміняються тілами.
З нагоди запуску фільму обидві жінки відвідали захід D23: The Ultimate Disney Fan Event, який відбувся в Анагаймі, Каліфорнія. Вони позували перед фотографами, обнявшись.
Ліндсей була одягнена в стильне чорно-біле вбрання від Balmain з колекції Haute Couture. Доповнила вона лук золотим годинником і прикрасами "цвях" від Cartier. Волосся вона зібрала у високу зачіску і зробила макіяж. Джеймі Лі Кертіс була в темному штанному костюмі від бренду Cinq à Sept, який доповнила ланцюжком з кулоном і окулярами в темній оправі.
Відомо, що фільм вийде в прокат аж 2025 року, але його знімання вже почалися. Джеймі Лі Кертіс заскочили якось папараці під час роботи на вулиці. Акторка була одягнена у сірий костюм і виходила з червоного кабріолету.
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