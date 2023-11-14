У чорно-червоному міні та на підборах: бразильська супермодель Адріана Ліма на прем'єрі фільму

Бразильська супермодель Адріана Ліма відвідала прем'єру фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Вихід цього фільму відбувся через 11 років після релізу першої частини цієї медіафраншизи науково-фантастичних пригодницьких антиутопій.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Ліма з'явилася цього разу в сукні від бренду Ferragamo із колекції осінь-зима 2023.

Сукня-водолазка була виконана у двох кольорах - чорному та червоному, а також мала довгі рукави та спідницю. Образ суперзірка Victoria's Secret доповнила макіяжем із червоною помадою на губах, довгим манікюром, чорними колготками та червоними туфлями з ремінцями.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Раніше у чорно-червоній сукні на показі цієї картини з'явилася акторка Рейчел Зеглер, яка у фільмі зіграла одну з головних ролей. Вона позувала у сукні фасону "русалка" від бренду Alexander McQueen на подолі у якої було зображення орхідеї.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок та змій" вийде 16 листопада.

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