У чорно-шоколадній сукні: 26-річна акторка зачарувала елегантним вбранням на червоній доріжці

26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам з мінісеріалу "Нормальні люди" та фільму "Там, де співають раки", вийшла на червону доріжку в Лондоні. Дівчина відвідала презентацію фільму-катастрофи "Смерчі", який є сиквелом картини 1996 року.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Оскільки Дейзі виконавиця головної ролі, до неї на заході було прикуто особливої уваги. Акторка з'явилася на червоній доріжці у вбранні шоколадного відтінку від британського бренду Vivienne Westwood.

Її сукня була виконана в класичній стилістиці для цього Модного дому, оскільки вона мала тісний приталений корсет і спідницю з драпуванням. Цікавою та незвичайною деталлю сукні стала чорна накидка з шифону, яка спадала до самої підлоги та мала шлейф. Дейзі позувала з нею так, щоб було видно, як вона розвівається.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила чорними туфлями на підборах, укладанням з чубчиком-шторкою та золотими прикрасами у вигляді квітів.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Поки в Лондоні презентували цю картину, то в Нью-Йорку публіці показали фільм "Забери мене на Місяць", у якому зіграла Скарлет Йоганссон. Зірка вийшла на червону доріжку в картатому вбранні від Prada. Раніше, спеціально до прем'єри цього фільму, ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика.

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