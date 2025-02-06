У чорно-синій сукні креативного дизайну: Ванесса Кірбі на презентації нової "Фантастичної четвірки"

Головні ролі у фільмі "Фантастична четвірка" виконали нові актори для франшизи: Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бакрак.

Напередодні прем'єри акторський склад презентував публіці перший трейлер, завдяки якому можна побачити, якою буде стилістика фільму, а також який вигляд матимуть головні герої. Захід відбувся у Космічному та ракетному центрі США, розташованому в Гантсвіллі, штат Алабама.

Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бакрак / Фото: Getty Images

Акторка Ванесса Кірбі привернула особливу увагу на презентації. Вона з'явилася в чорно-синій сукні від бренду Versace з колекції весна-літо 2026. Обтисле вбрання мало одну бретельку, а також вирізи на ліфі. Носила його вона у поєднанні із туфлями від Manolo Blahnik, а також прикрасами від Cartier.

Ванесса Кірбі / Фото: Getty Images

Новий трейлер фільму. Вихід стрічки запланований на літо 2025 року.

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