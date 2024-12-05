У чорному ансамблі з білою рюшею і золотими ґудзиками: гарна Селена Гомес отримала нагороду

32-річна зірка в образі у класичних кольорах з'явилася на івенті.

Селена Гомес відвідала щорічний галаконцерт The Hollywood Reporter 2024 "Жінки у розвагах" у Беверлі-Гілз. Вона отримала нагороду Equity in Entertainment Award, яка відзначає людей, що підсилюють голоси недостатньо представлених спільнот в індустрії розваг.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Для своєї появи співачка обрала чорний ансамбль із весняної колекції Self-Portrait 2025 року. Вбрання складалося зі спідниці міді і верху із золотими ґудзиками, декоративними клапанами, оголеною лінією плечей з білою рюшею та білими манжетами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфіт Гомес доповнила чорними замшевими туфлями з перлинами від бренду Manolo Blahnik.

Селена розпустила волосся, зробила максимально природний макіяж і манікюр кольору спілої вишні. На пальцях у неї красувалися каблучки від Chopard.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес на івент ELLE Women in Hollywood celebration прийшла у чорному гламурному костюмі з жакетом та штанами, який був повністю прикрашений стразами.

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