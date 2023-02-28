У чорному аутфіті та з ідеальним укладанням: Дженніфер Еністон приїхала привітати подругу Кортні Кокс

Дженніфер Еністон прийшла підтримати та привітати свою подругу та акторку Кортні Кокс, яка отримала зірку на "Алеї слави" у Голлівуді.

Сама винуватка урочистостей Кортні Кокс прийшла на церемонію total black look. Такий самий образ для виходу у світ обрала і її подруга Дженніфер Еністон. Акторка одягла чорне довге пальто, широкі штани зі стрілками та босоніжки на підборах.

Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу / Фото: Associated Press

Кортні Кокс, Ліза Кудроу та Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Джен зробила своє фірмове укладання та легкий макіяж, а ще ледве стримувалась, щоб не заплакати на заході. В Instagram вона написала:

"Дуже пишаюся нашою дівчинкою @courteneycoxofficial сьогодні. Я люблю цих жінок буквально кожною краплею свого серця та душі ❤️ @lisakudrow і я були в захваті від того, що змогли відсвяткувати її неймовірні досягнення". І додала фото, як вони обіймаються на червоній доріжці та у серіалі.

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Колега Дженніфер та Кортні за серіалом "Друзі" — Ліза Кудроу також приїхала привітати подругу.

Дженніфер Еністон із подругами / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон з дочкою Кортні Кокс / Фото: Associated Press

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