У чорному аутфіті та з ідеальним укладанням: Дженніфер Еністон приїхала привітати подругу Кортні Кокс

Дженніфер Еністон прийшла підтримати та привітати свою подругу та акторку Кортні Кокс, яка отримала зірку на "Алеї слави" у Голлівуді.
Сама винуватка урочистостей Кортні Кокс прийшла на церемонію total black look. Такий самий образ для виходу у світ обрала і її подруга Дженніфер Еністон. Акторка одягла чорне довге пальто, широкі штани зі стрілками та босоніжки на підборах.
Джен зробила своє фірмове укладання та легкий макіяж, а ще ледве стримувалась, щоб не заплакати на заході. В Instagram вона написала:
"Дуже пишаюся нашою дівчинкою @courteneycoxofficial сьогодні. Я люблю цих жінок буквально кожною краплею свого серця та душі ❤️ @lisakudrow і я були в захваті від того, що змогли відсвяткувати її неймовірні досягнення". І додала фото, як вони обіймаються на червоній доріжці та у серіалі.
(гортайте фото праворуч)
Колега Дженніфер та Кортні за серіалом "Друзі" — Ліза Кудроу також приїхала привітати подругу.
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