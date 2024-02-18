У чорному аутфіті та з пером на голові: Вера Вонг на препаті церемонії BAFTA

Дизайнерка з'явилася на доріжці у чорному топі, широких штанях та у хутряній накидці зверху. На голові у дизайнерки був обруч із великим пером посередині, а взута вона була у високі черевики на величезній платформі.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Вонг розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж у нюдових відтінках, манікюр у такому самому кольорі і одягла масивний годинник на зап'ясті.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Дизайнерка любить обирати аутфіти, що привертають увагу, для своїх світських виходів. Наприклад, минулого разу вона з'явилася на світському заході у чорно-білому максівбранні, відвідавши церемонію CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Аутфіт на дизайнерці був від її бренду.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Також вечірку перед BAFTA відвідала і акторка Марго Роббі, яка номінована за роль у категорії "Найкраща акторка" за фільм "Барбі".

Марго Роббі / Фото: Getty Images

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