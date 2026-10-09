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- Шоу-бізнес
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У чорному береті й з картатою краваткою: Пенелопа Крус у вінтажному образі від Ralph Lauren на кінофестивалі
Акторка обрала для червоної доріжки штанний костюм, додавши йому виразності за допомогою аксесуарів.
Пенелопа Крус відвідала галапоказ «La Bola Negra» у межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI, який відбувся у Королівському фестивальному залі.
На червоній доріжці акторка з’явилася в образі з колекції прет-а-порте Ralph Lauren весна-літо 2014. На ній був чорний костюм, який складався з подовженого приталеного жакета з широкими лацканами і штанів, розкльошених донизу зі стрілками, які повністю прикривали взуття.
Під жакет Пенелопа одягла білу сорочку в чорну клітинку. Її широкі манжети визирали з-під рукавів, створюючи контрастні акценти. Особливу увагу привертала широка краватка з діагональним картатим візерунком у чорно-білих і сірих відтінках.
Аутфіт Крус доповнила чорним беретом, одягнутим трішки набік, з-під якого спадало укладання з локонами і чубчиком. У макіяжі вона зробила акцент на очах. У неї також був нюдовий манікюр.
Вуха зірка прикрасила блискучими сережками, а руки — діамантовим браслетом і каблучкою.
Нагадаємо, Пенелопа Крус вийшла на червону доріжку у гарній сукні з пір’ям та ефектним декольте.