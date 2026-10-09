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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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349
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1 хв

У чорному береті й з картатою краваткою: Пенелопа Крус у вінтажному образі від Ralph Lauren на кінофестивалі

Акторка обрала для червоної доріжки штанний костюм, додавши йому виразності за допомогою аксесуарів.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус відвідала галапоказ «La Bola Negra» у межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI, який відбувся у Королівському фестивальному залі.

На червоній доріжці акторка з’явилася в образі з колекції прет-а-порте Ralph Lauren весна-літо 2014. На ній був чорний костюм, який складався з подовженого приталеного жакета з широкими лацканами і штанів, розкльошених донизу зі стрілками, які повністю прикривали взуття.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Під жакет Пенелопа одягла білу сорочку в чорну клітинку. Її широкі манжети визирали з-під рукавів, створюючи контрастні акценти. Особливу увагу привертала широка краватка з діагональним картатим візерунком у чорно-білих і сірих відтінках.

Аутфіт Крус доповнила чорним беретом, одягнутим трішки набік, з-під якого спадало укладання з локонами і чубчиком. У макіяжі вона зробила акцент на очах. У неї також був нюдовий манікюр.

Вуха зірка прикрасила блискучими сережками, а руки — діамантовим браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, Пенелопа Крус вийшла на червону доріжку у гарній сукні з пір’ям та ефектним декольте.

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