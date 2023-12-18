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У чорному бікіні біля басейну: Ріта Ора показала, як провела вихідні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
734
Час на прочитання
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У чорному бікіні біля басейну: Ріта Ора показала, як провела вихідні

Ріта Ора / Фото: Instagram Ріти Ори

Співачка показала шанувальникам, як провела вікенд.

Ріта Ора опублікувала у своєму Instagram кілька фотографій, на яких покрасувалася перед камерою у купальнику.

На відео Ора продемонструвала, як ефектно виходить із басейну в чорному бікіні, показавши великим планом свою фігуру. У підписі співачка повідомила шанувальникам, що просто не змогла пояснити, як добре вона провела вихідні та тому опублікувала ці фотографії та відео для них.

(гортайте фото праворуч)

Позувати перед камерою в бікіні для Ріти Ори – звична річ. Вона і на червоні доріжки часто вибирає сукні, які дуже провокаційні. Наприклад, на вечірку British Vogue 2023 "Forces For Change", яка пройшла в Лондоні, співачка прийшла у прозорій сукні та без білизни.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
734
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