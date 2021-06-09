У чорному бікіні і без макіяжу: вагітна Девон Віндзор показала живіт

Модель носить купальники власного бренду.

27-річна американська топмодель Девон Віндзор перебуває в очікуванні своєї першої дитини. Вагітність проходить добре, і зірка часто буває на пляжі, де демонструє бікіні і інший пляжний одяг свого іменного бренду.

На нових фото вагітна Девон позує в чорному бікіні з рюшами на плавках і в пляжному халаті з флористичним принтом. Волосся дівчини зібране в пучок, а на її обличчі немає макіяжу.

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

"Виглянуло сонце. Виглянув живіт", — жартівливо підписала знімки модель.

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

Незважаючи на вагітність, Віндзор продовжує носити взуття на підборах і виходить у світ. Так, для якогось світського заходу вона вибрала мінісукню з розрізами, жакет і двоколірні чоботи.

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

Девон Віндзор / Instagram Девон Віндзор

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