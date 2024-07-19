У чорному бікіні і гламурній туніці: Ешлі Робертс похизувалася стрункою фігурою на Карибах

Британська радіоведуча і колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls показала нові зінмки з відпустки.

Ешлі Робертс насолоджується відпусткою на Карибах, де фотографується і ділиться найкращими знімками з фоловерами в Instagram.

Цього разу ведуча показала світлини, зроблені у тропічному саду. Ешлі була одягнена у чорне бікіні і чорну пляжну сітчату туніку з квітами. Зірка похизувалася своїм підтягнутим тілом.

Ешлі Робертс/Instagram

Робертс зібрала волосся у хвіст, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук золотими сережками-пусетами.

Ешлі Робертс/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Ешлі Робертс виклала фото у стильних купальниках.

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