У чорному бікіні і з фруктами: учасниця шоу "Холостяк-10" відпочила на яхті

Крістіна Чем з подругами релаксувала на морській прогулянці.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Крістіна Чем разом з подругами поїхала на прогулянку на яхті. Там вона зробила фото, яким поділилася в Instagram.

Дівчина позувала у чорному купальнику, який чудово сидів на її стрункій і сексуальній фігурі. У руці Крістіна тримала тарілку з фруктами. Вона заплющила очі і показувала язик.

Крістіна Чем/Instagram kris.chem

"Це був чудовий вихідний день з подружками! Прекрасна компанія, чудові емоції і багато смачної їжі. Я в раю?" — підписала знімок Крістіна.

Ще Чем похизувалася ефектним вечірнім образом із фотосету. Вона постала у чорній елегантній сукні з опущеною лінією плечей і розрізом. Аутфіт красуні доповнили укладання з локонами і розкішні сережки.

Крістіна Чем/Instagram kris.chem

Крістіна чуттєво позувала на камеру, демонструючи свою сексуальність та жіночність.

Крістіна Чем/Instagram kris.chem

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