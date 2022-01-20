У чорному бікіні: Кім Кардашян спокусливо позувала на піску

У чорному бікіні: Кім Кардашян спокусливо позувала на піску

Зірка реаліті любить вихвалятися сексуальними формами в купальниках.

Кім Кардашян показала в Instagram знімки з відпочинку. Локацію знаменитість не позначила.

Позувала зірка реаліті, приймаючи сонячні ванни на пляжі. Вона лежала на піску.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

На Кім було чорне бікіні від бренду її сестри Глое – Good American. Вона спокусливо продемонструвала пишні сексуальні форми.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Пляжний лук красуня доповнила чорною бейсболкою та окулярами.

"Пляжна вечірка", – підписала фото інфлюенсерка.

Ще Кардашян похизувалася фігурою "пісочний годинник" у білому купальнику. Волосся вона розпустила і була без макіяжу на обличчі. Кім мала чудовий вигляд.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Раніше зірка реаліті влаштувала фотосет у чорному відвертому боді з глибоким декольте, яке підкреслювало її сексуальний бюст, та вирізами на талії. Боді вона поєднала із чорними широкими джинсами з дірками на колінах.

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