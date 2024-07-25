У чорному бікіні: Кім Кардашян у спокусливому образі похизувалася пишним бюстом

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей показала фото зі своєї європейської відпустки.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини з Італії, якими заінтригувала шанувальників.
Зірка реаліті влаштувала імпровізовану фотосесію у сексуальному образі. На знімках вона постала у гарячих позах.
На Кардашян було чорне бікіні і чорне прозоре вбрання з чорними цятками, яке складалося з блузки зі стрічками на рукавах та спідниці з торочкою і розрізом. Вона похизувалася пишним декольте і стрункими ногами.
Аутфіт брюнетка доповнила чорними мюлями зі стразами і на шпильках. Вона зробила макіяж у бронзових відтінках і з нюдовою помадою, укладання з локонами і гострий молочний манікюр.
"Щойно на віллу зайшла бомба", – написала під фото Кім, натякаючи, що готова з’явитися у телевізійному реалітішоу "Острів кохання".
До слова, бомба – це учасник, який потрапляє на віллу на острові кохання пізніше у грі, (не входить до основного акторського складу). Щоб залишитися у грі, учаснику зазвичай доводиться спокушати когось зі своїх партнерів.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у прозорій сукні з сексуальним декольте постала в гримерній.
Читайте також:
- У червоній сукні і босоніж: Кім Кардашян продемонструвала ефектний образ
- Відсвяткували 11-річчя: Кім Кардашян показала милі фото зі своєю старшою донькою
- У величезній шубі та коштовностях: Кім Кардашян під прицілом папараці в луку Balenciaga