У чорному бікіні: Кім Кардашян у спокусливому образі похизувалася пишним бюстом

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей показала фото зі своєї європейської відпустки.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram світлини з Італії, якими заінтригувала шанувальників.

Зірка реаліті влаштувала імпровізовану фотосесію у сексуальному образі. На знімках вона постала у гарячих позах.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На Кардашян було чорне бікіні і чорне прозоре вбрання з чорними цятками, яке складалося з блузки зі стрічками на рукавах та спідниці з торочкою і розрізом. Вона похизувалася пишним декольте і стрункими ногами.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аутфіт брюнетка доповнила чорними мюлями зі стразами і на шпильках. Вона зробила макіяж у бронзових відтінках і з нюдовою помадою, укладання з локонами і гострий молочний манікюр.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Щойно на віллу зайшла бомба", – написала під фото Кім, натякаючи, що готова з’явитися у телевізійному реалітішоу "Острів кохання".

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

До слова, бомба – це учасник, який потрапляє на віллу на острові кохання пізніше у грі, (не входить до основного акторського складу). Щоб залишитися у грі, учаснику зазвичай доводиться спокушати когось зі своїх партнерів.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у прозорій сукні з сексуальним декольте постала в гримерній.

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