У чорному бікіні на Ібіці: 55-річна Наомі Кемпбелл похизувалася стрункою фігурою

Наомі Кемпбелл

Реклама

Наомі Кемпбелл насолоджується відпусткою на іспанському острові Ібіца. В Instagram вона показала, як відпочивала біля басейну.

Супермодель постала на знімках у чорному бікіні, у якому похизувалася стрункою фігурою, накачаним пресом і гарними довгими ногами.

Наомі Кемпбелл

А ще Наомі блиснула пружними сідницями під час того, як плавала на матраці у басейні.

Реклама

Наомі Кемпбелл

У Кемпбелл було розпущене волосся, укладене хвилями, сонцезахисні окуляри на обличчі і безліч прикрас на руках і ногах.

Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала також світлину у стильному купальнику кольору вершкового масла з бантиками на ліфі і плавках.