- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному бікіні на Ібіці: 55-річна Наомі Кемпбелл похизувалася стрункою фігурою
Британська супермодель вирішила заскочити в останній вагон літа і насолодитися спекотним сонцем на іспанському курорті.
Наомі Кемпбелл насолоджується відпусткою на іспанському острові Ібіца. В Instagram вона показала, як відпочивала біля басейну.
Супермодель постала на знімках у чорному бікіні, у якому похизувалася стрункою фігурою, накачаним пресом і гарними довгими ногами.
А ще Наомі блиснула пружними сідницями під час того, як плавала на матраці у басейні.
У Кемпбелл було розпущене волосся, укладене хвилями, сонцезахисні окуляри на обличчі і безліч прикрас на руках і ногах.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала також світлину у стильному купальнику кольору вершкового масла з бантиками на ліфі і плавках.