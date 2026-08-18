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- Шоу-бізнес
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У чорному бікіні на зав'язках: модель з Панами похизувалася пишними формами
Грейсі Бон обожнює фотографуватися у купальниках.
Модель plus-size та інфлюенсерка з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram пікантні селфі, на яких постала у спокусливому пляжному образі.
Красуня позувала перед дзеркалом у чорному бікіні, яке чудово підкреслило її пишні форми. Ліф з трикутними чашками був прикрашений металевою деталлю і тонкими ремінцями, а мініатюрні плавки були зав’язані бантами на стегнах.
Купальник дозволив Грейсі продемонструвати татуювання на животі і стегні, а також пірсинг у пупку. На зап’ясті у неї був золотим браслет.
Бон розпустила волосся, зробила насичений макіяж з коричневою помадою і довгий гострий коричневий манікюр із золотим декором.
«Люблю своє життя пишнотілої дівчини», — підписала Грейсі світлини іспанською.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася пишними формами в обтислій мінісукні з леопардовим принтом.