Шоу-бізнес
179
1 хв

У чорному бікіні: 47-річна Ніколь Шерзінгер похизувалася ідеальною фігурою на пляжі

Колишня зірка Pussycat Dolls перебуває у прекрасній фізичній формі.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram нове веселе відео зі свого відпочинку на океані.

Зірка позувала на узбережжі у чорному бікіні з галтером на ліфі, зверху якого одягла пляжний чорний халат із мереживом і кольоровим принтом. Її волосся було розпущене, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри.

/ © Instagram Ніколь Шерзінгер

© Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь йшла на камеру, завзято підспівувала легендарний хіт Біллі Джоела My Life та демонструвала свою струнку і просто ідеальну фігуру.

«Життя — це пляж, коли між пальцями ніг пісок!» — підписала відео Шерзінгер.

/ © Instagram Ніколь Шерзінгер

© Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у жовтому купальнику і жовтих мінішортах пообідала з коханим у ресторані на відпочинку.

