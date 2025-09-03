У чорному бікіні: 47-річна Ніколь Шерзінгер похизувалася ідеальною фігурою на пляжі

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Реклама

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram нове веселе відео зі свого відпочинку на океані.

Зірка позувала на узбережжі у чорному бікіні з галтером на ліфі, зверху якого одягла пляжний чорний халат із мереживом і кольоровим принтом. Її волосся було розпущене, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри.

© Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь йшла на камеру, завзято підспівувала легендарний хіт Біллі Джоела My Life та демонструвала свою струнку і просто ідеальну фігуру.

Реклама

«Життя — це пляж, коли між пальцями ніг пісок!» — підписала відео Шерзінгер.

© Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у жовтому купальнику і жовтих мінішортах пообідала з коханим у ресторані на відпочинку.