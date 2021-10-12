У чорному бікіні: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми

26-річна модель показала новий спокусливий образ.

Демі Роуз поповнила свій фотоблог новим пікантним контентом. Цього разу модель вирішила закцентувати увагу на пишному і сексуальному бюсті. Вона сфотографувала декольте у чорному купальнику, який прикривав лише соски.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Свій спокусливий образ красуня доповнила чорною спідницею-парео із зім'ятої тканини і чорними босоніжками на шпильці. Волосся вона зібрала в пучок, випустивши спереду пасма.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі показала ще один сексуальний аутфіт. На світлині вона зазнімкована у білому кроптопі зі шнурівкою і пікантним декольте, а також у білих стрингах.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Демі похизувалася пишними формами у леопардовому бікіні, яке ідеально сиділо на її фігурі.

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