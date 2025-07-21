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- Шоу-бізнес
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У чорному бікіні та яскравих окулярах: Торі Спеллінг показала, як засмагала біля басейну
52-річна акторка, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» провела свій вихідний зі старшими дітьми.
Торі Спеллінг виклала в Instagram відео, на якому показала фоловерам, як вона провела свій вихідний. Акторка разом із двома старшими дітьми на лежаках приймала сонячні ванни біля басейну. Поряд із ними лежав їхній пес.
Торі була одягнена у чорне бікіні. Зірка заплела волосся у дві коси, зробила макіяж із коричневою помадою й одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у червоній оправі.
«Неділя + Вітамін D + 2 старших дітей = любов», — підписала вона.
Нагадаємо, Топі Спеллінг продемонструвала літній образ у білій романтичній сукні з прошви на бретельках.