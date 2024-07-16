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У чорному бікіні та в компанії нареченого: вагітна Ніна Агдал показала фото з відпочинку

У чорному бікіні та в компанії нареченого: вагітна Ніна Агдал показала фото з відпочинку

Фото: Instagram Ніни Агдал

Модель із коханим вирушила у відпустку до Італії.

Нещодавно 32-річна данська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – повідомила новину про те, що вона чекає на свою першу дитину. Батько малюка – її 29-річний наречений – блогер, боксер та рестлер Логан Пол.

© Instagram Ніни Агдал
Фото: Instagram Ніни Агдал
© Instagram Ніни Агдал
Фото: Instagram Ніни Агдал

Разом із коханим вони вирушили у відпустку на острів Капрі, який цього року користується популярністю серед селебріті. У своєму Instagram Ніна поділилася яскравими фото. На одному з них вона в чорному бікіні і панамі позує на яхті і обіймається з бойфрендом.

(гортайте фото вправо)

Судячи з знімків, вагітність Агдал проходить чудово. Вона зараз приблизно на сьомому-восьмому місяці.

© Instagram Ніни Агдал
Фото: Instagram Ніни Агдал
© Instagram Ніни Агдал
Фото: Instagram Ніни Агдал

Нагадаємо, вже будучи вагітною Ніна Агдал знялася у фотосесії, присвяченій 60-річчю легендарного журналу Sports Illustrated. На глянцевій обкладинці модель з'явилася в ефектному купальнику.

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