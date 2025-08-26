ТСН у соціальних мережах

У чорному бікіні та в компанії сина: Єва Лонгорія показала фото з відпочинку

Багато селебріті в соцмережах зараз підбивають підсумки літа, що минає, і показують, як вони його провели.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

50-річна акторка, продюсерка і бізнесвумен — Єва Лонгорія — теж не стала винятком і опублікувала у своєму Instagram серію фото, яку вона так і підписала «літо». Судячи зі знімків, акторка багато відпочивала, подорожувала, проводила час із сином і проводила активно час.

На одному з фото Єва позує в чорному бікіні і бейсболці, поруч з нею — її семирічний син Сантьяго. Вони зображені на яхті і під час катання на сапборді.

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Зазначимо, батьком хлопчика є чоловік зірки — Хосе Антоніо Бастон, мексиканський бізнесмен, за якого акторка вийшла заміж 2016 року.

Також останнім часом Лонгорія захопилася грою в паддл. Це вид спорту з м’ячем і ракетками, який можна описати як суміш сквошу і тенісу. «Літо не літо без паддла», — зізнається акторка. А її колега Різ Візерспун у коментарі зазначила, що просто обожнює цей вид спорту.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Ну і, звісно, зірка полюбляє іспанську та мексиканську кухню і келих хорошого вина.

/ © Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

/ © Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія показала свою маму і двох старших сестер.

