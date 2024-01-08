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У чорному бікіні та вінтажних сережках: Алессандра Амбросіо блиснула схудлою фігурою

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
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У чорному бікіні та вінтажних сережках: Алессандра Амбросіо блиснула схудлою фігурою

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Бразилійка полетіла у відпустку на батьківщину.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирішила провести свій постріздвяний відпочинок у себе на батьківщині – у Бразилії. Фото з пляжу модель вже встигла показати у Instagram.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Але позувала у хвилях Атлантичного океану в чорному купальнику із золотими бретелями. Свій пляжний образ зірка доповнила чорними сонцезахисними окулярами та золотими сережками. Багато фоловерів відмітили, що модель сильно схудла.

"Океанська дівчина", — лаконічно підписала знімки Амбросіо.

Нагадаємо, раніше оголена топмодель Алессандра Амбросіо позувала на пляжі. Вона стала головною зіркою січневого випуску чеського Vogue.

Алессандра Амбросіо в Vogue / © Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандра Амбросіо в Vogue / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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Дата публікації
Перегляди
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