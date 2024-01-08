У чорному бікіні та вінтажних сережках: Алессандра Амбросіо блиснула схудлою фігурою

Бразилійка полетіла у відпустку на батьківщину.
42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирішила провести свій постріздвяний відпочинок у себе на батьківщині – у Бразилії. Фото з пляжу модель вже встигла показати у Instagram.
Але позувала у хвилях Атлантичного океану в чорному купальнику із золотими бретелями. Свій пляжний образ зірка доповнила чорними сонцезахисними окулярами та золотими сережками. Багато фоловерів відмітили, що модель сильно схудла.
"Океанська дівчина", — лаконічно підписала знімки Амбросіо.
Нагадаємо, раніше оголена топмодель Алессандра Амбросіо позувала на пляжі. Вона стала головною зіркою січневого випуску чеського Vogue.
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