У чорному бікіні та з розпущеним волоссям: гарна Барбара Палвін похизувалася ідеальною фігурою

30-річна угорська модель і колишній ангел Victoria's Secret — Барбара Палвін — знялася для реклами купальників ViX Paula Hermanny. Дівчина позувала в чорному бікіні із фактурної тканини та цікавого фасону. Купальник ефектно підкреслив струнку фігуру моделі.

Фото: Instagram Барбари Палвiн

Свій пляжний образ Барбара доповнила золотим комплектом прикрас – кольє та сережками, а також ляпанцами на підборах.

Фото: Instagram Барбари Палвiн

Нагадаємо, влітку 2023 Барбара Палвін вийшла заміж за Ділана Спроуса, італійсько-американського актора, з яким була у відносинах з 2018 року. Пара одружилася в рідній країні моделі – Угорщині, 15 липня. Весільна сукня моделі була від Vivienne Westwood.

Барбара Палвін та Ділан Спроус / Фото: Instagram Барбари Палвiн

Читайте також:

Барбара Палвін для Calzedonia (7 фото)