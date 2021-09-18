У чорному бікіні: учасниця шоу "Холостяк-11" похизувалася стрункою фігурою

Катерина Жук потішила шанувальників пікантним знімком з італійського відпочинку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Жук опублікувала в Instagram нову світлину з відпустки в Італії.

На ній красуня зазнімкована у чорному купальнику. Вона демонструє свою струнку і сексуальну фігуру. Позувала дівчина біля басейну, стоячи на колінах на шезлонгу.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

У підписі до знімка Катя поділилася ідеєю щодо контенту у своєму фотоблогу:

"Ось помітила я, що найбільша активність на моїй сторінці, коли я виставляю, що я готую в сторіз або фото у купальнику. Тож, вам подобається, коли я готую і подобаюся я в купальниках. Можливо, треба задуматися про готування у купальнику для максимальної активності".

Нагадаємо, раніше Катерина поділилася порадами, як тримати себе у хорошій формі.

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