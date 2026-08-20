У чорному бікіні й капелюсі XXL: нідерландська модель в ефектному луку позувала у Греції

Лаура Селія

Реклама

Нідерландська модель Лаура Селія показала в Instagram нову світлину з відпочинку у Греції. На фото вона позувала у чорному бікіні та асиметричному мініпарео, зібраним на стегні великою декоративною пряжкою, схожою на мушлю.

Лаура Селія

Головним акцентом образу став величезний солом’яний капелюх із необробленими краями. Лук модель доповнила тонким ланцюжком із кулоном, золотистими браслетами, каблучкою та білим манікюром.

Реклама

Лаура Селія

Лаура розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках і рожевих губах.

Реклама

Нагадаємо, Лаура Селія у блакитному короткому вбранні з блискучою торочкою потанцювала на терасі в Іспанії.

Новини партнерів