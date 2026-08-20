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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
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1 хв

У чорному бікіні й капелюсі XXL: нідерландська модель в ефектному луку позувала у Греції

Лаура Селія продемонструвала розкішний пляжний образ на тлі моря та скелястого узбережжя.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія показала в Instagram нову світлину з відпочинку у Греції. На фото вона позувала у чорному бікіні та асиметричному мініпарео, зібраним на стегні великою декоративною пряжкою, схожою на мушлю.

Лаура Селія

Лаура Селія

Головним акцентом образу став величезний солом’яний капелюх із необробленими краями. Лук модель доповнила тонким ланцюжком із кулоном, золотистими браслетами, каблучкою та білим манікюром.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках і рожевих губах.

Нагадаємо, Лаура Селія у блакитному короткому вбранні з блискучою торочкою потанцювала на терасі в Іспанії.

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