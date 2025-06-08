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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

У чорному бікіні з квітковим принтом: британська зірка реаліті похизувалася спокусливим бюстом і гарною засмагою

Джессіка Гейл обожнює ділитися з фоловерами світлинами у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку. Білявка приймала сонячні ванни біля моря.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня позувала у чорному бікіні з квітковим яскравим різнокольоровим принтом. Гейл похизувалася стрункою фігурою, пишним спокусливим бюстом і гарною засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес зробила укладання з м'якими локонами, ніжний макіяж, молочний манікюр і доповнила пляжний лук золотими прикрасами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл виклала фото у золотистому купальнику, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

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