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У чорному бікіні з квітковим принтом: британська зірка реаліті похизувалася спокусливим бюстом і гарною засмагою
Джессіка Гейл обожнює ділитися з фоловерами світлинами у купальниках.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку. Білявка приймала сонячні ванни біля моря.
Красуня позувала у чорному бікіні з квітковим яскравим різнокольоровим принтом. Гейл похизувалася стрункою фігурою, пишним спокусливим бюстом і гарною засмагою.
Джес зробила укладання з м'якими локонами, ніжний макіяж, молочний манікюр і доповнила пляжний лук золотими прикрасами.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл виклала фото у золотистому купальнику, який чудово сидів на її стрункій фігурі.