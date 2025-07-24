- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 496
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному бікіні з рюшами: позашлюбна дочка князя Монако похизувалась кадрами з відпустки
Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II — Жасмін — опублікувала кілька фотографій з пляжного відпочинку у своєму блогу в Instagram.
33-річна онука княгині Грейс Келлі та старша дочка князя Монако Альбера II, який нещодавно відсвяткував 20-річчя свого правління, поділилася серією пляжних фотографій зі своїми підписниками.
Жасмін Грімальді не написала, де саме вона відпочивала, але поділилася колоритними світлинами.
На одному з них вона виходить із моря на яхту, одягнена в чорний бікіні з рюшами. У цьому ж образі вона сфотографувалася на гарному кам’янистому березі, одягнувши парео з принтом птахів.
А також опублікувала фотографію ідеального морського штилю і те, як вона виходить із води на берег, усміхаючись.
Нагадаємо, Жасмін народилася невдовзі після того, як її мати Тамара Ротоло закрутила коротку інтрижку з Альбером на початку 90-х під час відпустки на Лазурному березі Франції.