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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
1 хв

У чорному бікіні з рюшами: позашлюбна дочка князя Монако похизувалась кадрами з відпустки

Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II — Жасмін — опублікувала кілька фотографій з пляжного відпочинку у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

33-річна онука княгині Грейс Келлі та старша дочка князя Монако Альбера II, який нещодавно відсвяткував 20-річчя свого правління, поділилася серією пляжних фотографій зі своїми підписниками.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді не написала, де саме вона відпочивала, але поділилася колоритними світлинами.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

На одному з них вона виходить із моря на яхту, одягнена в чорний бікіні з рюшами. У цьому ж образі вона сфотографувалася на гарному кам’янистому березі, одягнувши парео з принтом птахів.

А також опублікувала фотографію ідеального морського штилю і те, як вона виходить із води на берег, усміхаючись.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Нагадаємо, Жасмін народилася невдовзі після того, як її мати Тамара Ротоло закрутила коротку інтрижку з Альбером на початку 90-х під час відпустки на Лазурному березі Франції.

Жасмін Гримальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Гримальді / © Instagram Жасмін Грімальди

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