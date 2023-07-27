У чорному бікіні зі спокусливим декольте: Кім Кардашян показала, як купалася у водоймі

Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Вона показала, як купалася у водоймі. Але через свою доньку, друзів і людей, які купалися поряд, вона не змогла пофотографуватися без зайвих осіб.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Невже дівчина не може зробити гарні солознімки, будь ласка", – написала Кардашян.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Одягнена Кім була у чорне бікіні на зав'язках від власного бренду Skims, у якому вона блиснула пишним спокусливим бюстом і тонкою талією. Зірка реалаті перебуває у чудовій фізичній формі.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Кім Кардашян у стрингах похизувалася пишними сідницями на пляжі.

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