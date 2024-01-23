У чорному блейзері і мініспідниці: Наталі Портман в образі total black прийшла на фешншоу

Наталі Портман відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2024 Модного дому Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На фешнівенті вона з'явилася у стильному образі total black. На ній був блейзер, жилет із V-подібним декольте і мініспідниця, прикрашена чорними китицями.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Аутфіт Портман доповнила атласними босоніжками на високій платформі і підборах. Вона уклала волосся у локони, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук молочним манікюром і червоним педикюром.

Нагадаємо, на показі Dior побувала також Аня Тейлор-Джой, яка сяяла там у червоній мереживній довгій сукні на тонких бретельках.

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