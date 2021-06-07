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У чорному боді і оксамитових чоботях: учасниця шоу "Холостяк" у зухвалому луці знялася у фотосеті

У чорному боді і оксамитових чоботях: учасниця шоу "Холостяк" у зухвалому луці знялася у фотосеті

У чорному боді і оксамитових чоботях: учасниця шоу "Холостяк" у зухвалому луці знялася у фотосеті

Розалі Номбре/Instagram.com/rosali_kovbasa

Розалі Номбре продемонструвала лук total black.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — 24-річна співачка і модель Розалі Номбре — знялася у цікавій фотосесії, знімком з якої вона поділилася в Instagram.

На фото Розалі позує у чорному боді з пікантним декольте, чорних довгих рукавичках і чорних оксамитових чоботях. Її волосся випрямлене і акуратно укладене. У макіяжі акцент зроблений на стрілках.

Розалі Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розалі Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Ще Номбре показала знімок з іншого фотосету. У ньому вона постала у бежевій сукні на тонких бретельках і босоніжках в тон із зав'язками на щиколотці. Кучеряве пишні волосся зібране вгору. У вухах у неї лаконічні золоті сережки.

Розалі Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розалі Номбре/Instagram rosali_kovbasa

"Я не хочу "здаватися". Я хочу "бути". Я не хочу здаватися просто "красивою". Я прагну бути мудрою, карколомною, впевненою, але не нахабною, вишуканою і коханою, щоб заздрісники днями і ночами ламали голову, чи насправді я така класна і писали коментарі "яка Розалі награна/нещира/нудна/мерзенна".

Звідси і позитивне мислення. Це ж і моє "заспокійливе" в житті. Я знаю, хто я така і що з себе уявляю — я знаю свої сильні боки і свої мінуси. Я приймаю себе з усім цим багажем. Тому я різна — залежить тільки з якого боку і хто на мене дивиться", — написала Розалі під фото.

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Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram.com/rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
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Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
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Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)