У чорному боді та прозорій спідниці: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці в Лондоні

36-річна модель відвідала вечірку BAFTA британського Vogue And Tiffany&Co. у ресторані Annabel's. Вона приїхала на захід у чорному боді з високим коміром та довгими рукавами, який поєднувала з пікантною прозорою максіспідницею в цятку. Вбрання Розі також мало ефектний хутряний шлейф.

Зірка розпустила біляве волосся, зачесавши його на один бік, одягла сережки з діамантами, кілька браслетів на зап'ястя, її заручальна каблучка з діамантів виблискувала на пальці, а манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Розі останнім часом обирає для світських виходів вбрання саме чорного кольору, яке закриває її шию і обтискає груди. В одному з таких модель відвідувала прем'єрний показ фільму її бойфренда Джейсона Стейтема "Бджоляр" у Лондоні.

Читайте також: