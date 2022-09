У чорному боді та прозорій сукні: Кейт Мосс сфотографували бойфрендом

Вечеря, яку відвідала знаменитість, відбулася якраз на честь її бренду Cosmoss By Kate Moss, захід був органозований у The Twenty Two, у Лондоні.

На Кейт було вбрання, яке складалося з двох частин — чорного мереживного боді і напівпрозорої сукні в квітковий принт м з рукавами-ліхтариками.

Цей образ зірка 90-х доповнила чорними босоніжками, клатчем і безліччю прикрас. Макіяж у неї на обличчі був натуральним, а волосся укладене у легкі локони.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Компанію Мосс склав Микола фон Бісмарком — британсько-німецький фотограф, який молодший за Кейт на 13 років. Стосунки пари почалися 2015 року, а 2016-го Микола навіть зробив коханій пропозицію, проте незабаром вони розірвали заручини. Нібито приводом для віміни весілля стали натягнуті відносини між фон Бісмарком і дочкою Кейт, Лілою. Як бачимо, пара досі разом, але особисте життя вони не коментують.

Кейт Мосс та Микола фон Бісмарк / Фото: Getty Images

