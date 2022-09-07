У чорному боді та прозорій сукні: Кейт Мосс сфотографували бойфрендом

48-річна британська супермодель Кейт Мосс не часто з'являється на публіці, але у зв'язку із запуском своєї лінії косметики, одягла гарну вечірню сукню та позувала для фото.

Вечеря, яку відвідала знаменитість, відбулася якраз на честь її бренду Cosmoss By Kate Moss, захід був органозований у The Twenty Two, у Лондоні.

На Кейт було вбрання, яке складалося з двох частин — чорного мереживного боді і напівпрозорої сукні в квітковий принт м з рукавами-ліхтариками.

Цей образ зірка 90-х доповнила чорними босоніжками, клатчем і безліччю прикрас. Макіяж у неї на обличчі був натуральним, а волосся укладене у легкі локони.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Компанію Мосс склав Микола фон Бісмарком — британсько-німецький фотограф, який молодший за Кейт на 13 років. Стосунки пари почалися 2015 року, а 2016-го Микола навіть зробив коханій пропозицію, проте незабаром вони розірвали заручини. Нібито приводом для віміни весілля стали натягнуті відносини між фон Бісмарком і дочкою Кейт, Лілою. Як бачимо, пара досі разом, але особисте життя вони не коментують.

Кейт Мосс та Микола фон Бісмарк / Фото: Getty Images

Читайте також: