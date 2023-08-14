У чорному боді та з сумкою Dior: Олександра Даддаріо сходила на вечірку в Лос-Анджелесі

Вона обрала просте, стильне і зручне вбрання, але не забула і про аксесуар від бренду з яким співпрацює.

Минулими вихідними у Лос-Анджелесі відбулася зіркова вечірка Day of Indulgence. Це захід знаменитої продюсерки Дженніфер Кляйн, особливість вечірки в тому, що вхід дозволено лише жінкам.

Серед гостей була 37-річна акторка Олександра Даддаріо, відома насамперед із гучних серіалів "Чому жінки вбивають" і "Білий лотос".

Зірку спочатку сфотографували біля її автомобіля, в руці акторка тримала квадратну сумку від Dior. 2023 року акторка стала амбасадоркою цього Модного дому.

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

Також Олександра була одягнена у чорне боді, прямі джинси та білі кросівки. Волосся вона просто розпустила, зробила простий макіяж та додала до образу сонцезахисні окуляри.

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

Після початку співпраці з Модним домом Даддаріо стала постійною гостею показів бренду та стабільно вибирає його сукні для червоних доріжок. Також вона представляє не лише одяг Дому Dior, а й колекції ароматів La Collection Privée.

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