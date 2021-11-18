У чорному бомбері та з браслетами на руці: Олег Винник на обкладинці журналу

В інтерв'ю співак розповів, як народжуються його хіти.

Олег Винник напередодні концертів 24 та 25 листопада у столичному палаці "Україна", якими він завершує свій найтриваліший тур "Безумная любовь", з'явився на обкладинці журналу "Телескоп".

Олег Винник/Пресслужба

В інтерв'ю співак розповів, як народжуються його хіти, на кому він тестує нові пісні, яку музику слухає і як ставиться до власної популярності.

За словами виконавця, кожною своєю новою піснею він звик спочатку ділитися з близьким оточенням: "Для мене важливим є не позитивний відгук людини, а правда — об'єктивна, конструктивна, професійна. Слава Богу, серед моїх близьких є люди різного віку та статі, тож можна почути різні думки. Але у 99% випадків усім подобається. Слова нових пісень зазвичай записую в нотатки мобільного телефону. Вони можуть накопичуватися роками, і так за фразами складається текст. Буває, нарис треку лежить кілька років, а потім я випадково знаходжу його та дописую. Але ніколи не складаю пісні до столу. Якщо трек готовий, то мені хочеться його показати".

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Також кумир мільйонів зізнався, що сам любить слухати пісні в стилі рок, а особливо якщо артисти вносять у них нотки попу, психоделіки, готики: "Люблю готичну музику, але не всю, не містично чорну. А ще — оркестрові речі, як Тілля Ліндеманна. Пам'ятаю, одного разу у відпустці вдягнув уночі на пляжі навушники, увімкнув Rammstein і просто розчинився. Це настільки правильна музика, стільки переживань у ній можна знайти. Одразу згадую заняття в училищі культури, коли викладач музлітератури ставив нам платівку, ми слухали, а здавалося, ніби фільм дивимося чи читаємо книгу. Також люблю Muse: так, це психоделіка, але вона слухається у всьому світі. І Imagine Dragons - настільки широкопрофільні, можуть зробити все, що завгодно. До речі, я не маю в телефоні музики. Мало часу на неї та й після концертів вухам потрібно 8 годин, щоб відпочити від інейрів. Такий ось чоботар без чобіт".

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