У чорному драматичному вбранні: акторка Флоренс П'ю відкрила показ бренду Harris Reed

29-річна Флоренс П'ю взяла участь у Лондонському тижні моди, але не як гостя, а як модель. Зірка "Дюни" сама вийшла на подіум під час шоу бренду Harris Reed, який презентував колекцію осінь-зима 2025.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

На акторці була чорна напівпрозора сукня зі спідницею-русалкою і каптуром. Також вбрання прикрашали золоті мереживні вставки на стегнах та цікавий скульптурний корсет креативного дизайну. Образ Флоренс доповнила манікюром чорного кольору, артмакіяжем із довгими накладними віями та золоті прикраси.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Однак поява акторки не була випадковою, під час відкриття шоу вона йшла подіумом і читала драматичний монолог.

Показ Harris Reed припав на перший день Тижня моди у Лондоні. Покази продовжаться до понеділка, 24 лютого. Потім Тиждень моди переміститься до Мілану, де покази розпочнуться 25 лютого і завершаться 3 березня.

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