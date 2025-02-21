У чорному драматичному вбранні: акторка Флоренс П'ю відкрила показ бренду Harris Reed

Вчора ввечері акторка відкрила показ відомого бренду у Лондоні.
29-річна Флоренс П'ю взяла участь у Лондонському тижні моди, але не як гостя, а як модель. Зірка "Дюни" сама вийшла на подіум під час шоу бренду Harris Reed, який презентував колекцію осінь-зима 2025.
На акторці була чорна напівпрозора сукня зі спідницею-русалкою і каптуром. Також вбрання прикрашали золоті мереживні вставки на стегнах та цікавий скульптурний корсет креативного дизайну. Образ Флоренс доповнила манікюром чорного кольору, артмакіяжем із довгими накладними віями та золоті прикраси.
Однак поява акторки не була випадковою, під час відкриття шоу вона йшла подіумом і читала драматичний монолог.
Показ Harris Reed припав на перший день Тижня моди у Лондоні. Покази продовжаться до понеділка, 24 лютого. Потім Тиждень моди переміститься до Мілану, де покази розпочнуться 25 лютого і завершаться 3 березня.
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