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- Шоу-бізнес
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У чорному і зеленому купальниках: Белла Торн показала знімки з морської прогулянки на яхті
27-річна акторка і співачка потішила фоловерів знімками з відпочинку.
Белла Торн опублікувала в Instagram світлини з відпочинку, зроблені у різний час. Дівчина в обидва дні насолоджувалася морською прогулянкою на яхті.
«На честь весняних канікул ось я в бікіні», — підписала вона кадри.
На першому фото Белла постала у чорному купальнику, у якому похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.
На іншому знімку Торн була одягнена у зелене бікіні на зав’язках. Коли її фотографували, вона гралася зі своїм песиком.
Нагадаємо, Белла Торн на показ бренду Marine Serre прийшла в екстравагантному чорному вбранні з білим мереживом і вирізами на стегнах.