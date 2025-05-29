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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

У чорному і зеленому купальниках: Белла Торн показала знімки з морської прогулянки на яхті

27-річна акторка і співачка потішила фоловерів знімками з відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Белла Торн

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

Белла Торн опублікувала в Instagram світлини з відпочинку, зроблені у різний час. Дівчина в обидва дні насолоджувалася морською прогулянкою на яхті.

«На честь весняних канікул ось я в бікіні», — підписала вона кадри.

На першому фото Белла постала у чорному купальнику, у якому похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

На іншому знімку Торн була одягнена у зелене бікіні на зав’язках. Коли її фотографували, вона гралася зі своїм песиком.

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

Белла Торн / © Instagram Белли Торн

Нагадаємо, Белла Торн на показ бренду Marine Serre прийшла в екстравагантному чорному вбранні з білим мереживом і вирізами на стегнах.

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