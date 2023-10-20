У чорному кардигані та за руку з чоловіком: Вікторія Бекхем сходила на футбол

Вікторія Бекхем знову приїхала разом із чоловіком Девідом на футбольний матч команди "Інтер Маямі".

Пара разом із молодшими дітьми – 18-річним Крузом та 12-річною Гарпер – відвідала фінальний матч сезону MLS "Інтер Маямі" проти "Шарлотти" у Форт-Лодердейлі.

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми Крузом та Гарпер / Фото: Getty Images

Вікі продемонструвала своє розкішне почуття стилю, одягнувшись у чорний подовжений кардиган, під яким були чорні штани. Вікторія розпустила своє довге волосся, зробила легкий денний макіяж, на її пальці виблискувала каблучка з великим діамантом, а на зап'ясті був золотий годинник. Також на плечі у дизайнерки висіла невелика сумка на чорному ремінці.

Девід був одягнений в ідеально випрасуваний темно-синій костюм з емблемою клубу на піджаку та білу сорочку. А діти пари – Круз та Гарепр – обрали прості футболки та джинси.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, які каблучки Девід Бекем дарував своїй дружині протягом їхнього довгого шлюбу.

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