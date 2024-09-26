У чорному кашеміровому комбінезоні: Діана Крюгер обрала оригінальне вбрання для модного шоу

Показ бренду відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Акторка німецького походження Діана Крюгер відвідала модне шоу бренду Chloe, під час якого креативна директорка марки Чемена Камалі представила колекцію весна-літо 2025. Акцентними у колекції стали бохо-стиль, прозорість та естетика 70-х років.
Діана обрала для події трикотажний комбінезон. Її вбрання було з чорного кашеміру, трохи прозорим і з візерунком. Доповнила лук акторка шкіряним коричневим пальтом з торочкою, золотими аксесуарами та босоніжками на підборах.
Макіяж у неї був лаконічним, як і зачіска.
Під час показу Крюгер сиділа поряд з Анною Вінтур, Сельмою Блер та Сієнною Міллер, яка з'явилася в образі хіпі.
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