У чорному кашеміровому комбінезоні: Діана Крюгер обрала оригінальне вбрання для модного шоу

Показ бренду відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка німецького походження Діана Крюгер відвідала модне шоу бренду Chloe, під час якого креативна директорка марки Чемена Камалі представила колекцію весна-літо 2025. Акцентними у колекції стали бохо-стиль, прозорість та естетика 70-х років.

Діана обрала для події трикотажний комбінезон. Її вбрання було з чорного кашеміру, трохи прозорим і з візерунком. Доповнила лук акторка шкіряним коричневим пальтом з торочкою, золотими аксесуарами та босоніжками на підборах.

Макіяж у неї був лаконічним, як і зачіска.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Під час показу Крюгер сиділа поряд з Анною Вінтур, Сельмою Блер та Сієнною Міллер, яка з'явилася в образі хіпі.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

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