Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорному кашеміровому комбінезоні: Діана Крюгер обрала оригінальне вбрання для модного шоу

У чорному кашеміровому комбінезоні: Діана Крюгер обрала оригінальне вбрання для модного шоу

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Показ бренду відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка німецького походження Діана Крюгер відвідала модне шоу бренду Chloe, під час якого креативна директорка марки Чемена Камалі представила колекцію весна-літо 2025. Акцентними у колекції стали бохо-стиль, прозорість та естетика 70-х років.

Діана обрала для події трикотажний комбінезон. Її вбрання було з чорного кашеміру, трохи прозорим і з візерунком. Доповнила лук акторка шкіряним коричневим пальтом з торочкою, золотими аксесуарами та босоніжками на підборах.

Макіяж у неї був лаконічним, як і зачіска.

Діана Крюгер / © Associated Press
Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Під час показу Крюгер сиділа поряд з Анною Вінтур, Сельмою Блер та Сієнною Міллер, яка з'явилася в образі хіпі.

Сієнна Міллер / © Associated Press
Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Читайте також:

1-2 чашки на день подовжують життя! Які напої варто вживати? Поради дієтолога – Секрети довголіття

1-2 чашки на день подовжують життя! Які напої варто вживати? Поради дієтолога – Секрети довголіття

Повʼязані теми:

Наступна публікація