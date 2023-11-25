У чорному кетсьюті на ґудзиках: Емілі Ратаковскі продемонструвала зручний лук для прогулянки із собакою

Навіть на простій щоденній прогулянці із собакою вона мала стильний вигляд.
Модель Емілі Ратаковскі мешкає е в Нью-Йорку і має великого собаку на прізвисько Коломбо, якого вона регулярно вигулює. Тому знаменитість досить часто можна побачити у престижному районі Вест-Вілледж.
Вчора модель з'явилася на вулиці в ідеальному, зручному, досить теплому вбранні для прогулянки — чорному трикотажному кетсьюті на ґудзиках спереду. Таке вбрання Ратаковскі поєднала зі світлою курткою Yeezy та яскраво-червоними черевиками Timberland. Також дівчина зав'язала на талії синє худі.
Шию модель прикрасила золотою підвіскою, вуха сережками-кільцями, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри.
Ця її поява на публіці відбулася після того, як Емілі продемонструвала лук у куртці від українського бренду ienki ienki. Така куртка як у неї коштує 67 тисяч гривень.
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