У чорному кейпі і з гарними сережками: Шерон Стоун у стриманому аутфіті прийшла до Метрополітен-музею

У чорному кейпі і з гарними сережками: Шерон Стоун у стриманому аутфіті прийшла до Метрополітен-музею

63-річна акторка обрала для Met Gala монохромний образ від Thom Browne.

На найбільшій фешнподії року — церемонії Met Gala, яка минула у Музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку, яблуку ніде було впасти. На червоній доріжці стільки було зірок, які відповідально підійшли до вибору своїх образів до теми вечора: "В Америці: лексикон моди".

Захід відвідала Шерон Стоун, яка вирішила не креативити і придумувати собі незвичайний лук. Вона обрала стриманий класичний аутфіт.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон Стоун / Associated Press

На акторці було чорне вбрання з лакованими смужками від Thom Browne, яке складалося із сукні-максі по фігурі з розрізом ззаду і довгого кейпа. Вбрання вона доповнила чорними лакованими туфлями на стійких підборах і чорним клатчем.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон зробили стильне укладання і ніжний макіяж, підкресливши очі тонкими сріблястими лініями на повіках. У вухах у неї були красиві смарагдово-діамантові сережки Chopard у вигляді квітів.

Шерон Стоун / Associated Press

Дивлячись на Стоун, здається, що час над нею не владний. Вона має просто дивовижний вигляд. А її стрункій фігурі може позаздрити не одна 18-річна дівчина.

Шерон Стоун / Associated Press

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