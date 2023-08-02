У чорному комбінезоні та з незвичайною сумкою: Кріссі Тейген сфотографували дорогою на шопінг

Дві відомі моделі одягли схожі вбрання, але у різних містах.

37-річна американська модель та підприємниця Кріссі Тейген потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на шопінг. Зірка йшла до магазину дитячих товарів у Лос-Анджелесі.

На знаменитості був чорний комбінезон на ґудзиках, який вона носила з ляпанцями на пробковій підошві та сріблястою сумкою на довгій ручці від бренду Bottega Veneta.

Також Кріссі одягла сонцезахисні окуляри, а волосся зібрала в низький хвіст.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Але зірка не єдина модель та молода мама, яку цього тижня сфотографували у подібному комбінезоні. Також у схожому чорному вбранні під приціл папараці потрапила модель та зірка Victoria's Secret Карлі Клос, але в Нью-Йорку.

Карлі Клос / Фото: Getty Images

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