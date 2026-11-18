Кортні Кокс / © Associated Press

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Американська акторка Кортні Кокс, широко відома всім за роллю у серіалі «Друзі», відвідала прем’єру фільму «Нові нещасливі пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), яка відбулася в кінотеатрі TCL Chinese Theatre.

Кортні Кокс / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку 62-річна акторка обрала лаконічний, але елегантний образ. Вона одягла чорний костюм із класичним жакетом і прямими штанами. Під піджаком було помітно топ із мереживним оздобленням.

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Кортні доповнила свій образ золотим кольє та кулоном. Акторка уклала волосся вільними хвилями та зробила макіяж з акцентом на очі.

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Кортні Кокс / © Associated Press

Фільм The Further Mis-Adventures of Cliff Booth присвячений персонажу Кліффу Буту, якого Бред Пітт зіграв у фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в… Голлівуді». Новий проєкт продовжує історію героя, а Пітт знову повертається до цієї ролі.

А сам Бред Пітт прийшов на прем’єру зі своєю коханою.

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