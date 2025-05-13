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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

У чорному костюмі та обвішана діамантами: Кім Кардашян виступила в суді

Одна з найвідоміших жінок у світі Кім Кардашян з'явилася в суді Парижа. Телезірка та підприємниця потрапила під приціл папараці, коли йшла давати свідчення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

44-річна Кім виступила як свідок. Йдеться про судовий процес у справі про пограбування паризького готелю 2016 року, під час якого Кім була безпосередньою жертвою — з її готельного номера під час Паризького тижня моди вкрали коштовності вартістю близько 10 мільйонів доларів. Під час пограбування Кім перебувала у номері і злочинці загрожували їй дулом пістолета. Також її зв’язали, засунули кляп у рот. На Кардашян у момент пограбування був лише халат.

Кім Кардаш’ян / © Associated Press

Кім Кардаш’ян / © Associated Press

Згідно з її свідченнями, які опублікувало видання Page Six, Кім боялася, що її зґвалтують та уб’ють.

«Я була впевнена, що помру тієї ночі», — сказала жінка, ридаючи і згадуючи, як вона благала нападників пощадити її життя. «Я сказала: «Ви можете забрати все, але мені потрібно йти додому. У мене є діти, будь ласка», — розповіла Кім. «Я думала про те, як моя сестра повернеться і знайде моє тіло», — додала вона.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Наразі дев’ять чоловіків та одна жінка перебувають під слідством. Цей інцидент — найбільше пограбування приватної особи у Франції за останні 20 років, а єдиною знайденою річчю виявилося діамантове кольє, кинуте на вулиці, коли злодії втікали. Також серед коштовностей, вкрадених у Кардашян на той час, була її обручка від тодішнього чоловіка Каньє Веста, яку прикрашав 20-каратний діамант вартістю 4 мільйони доларів.

Слідчі вважають, що вилучене золото було переплавлено, а більшість украденого продано в Бельгії. Судовий процес має тривати до 23 травня.

Кім прийшла до суду у чорному костюмі зі спідницею та жакетом, а також вся обвішана величезними діамантами. Підтримати її на суді прийшла її мати Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_1 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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