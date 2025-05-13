У чорному костюмі та обвішана діамантами: Кім Кардашян виступила в суді

Кім Кардашян / © Associated Press

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44-річна Кім виступила як свідок. Йдеться про судовий процес у справі про пограбування паризького готелю 2016 року, під час якого Кім була безпосередньою жертвою — з її готельного номера під час Паризького тижня моди вкрали коштовності вартістю близько 10 мільйонів доларів. Під час пограбування Кім перебувала у номері і злочинці загрожували їй дулом пістолета. Також її зв’язали, засунули кляп у рот. На Кардашян у момент пограбування був лише халат.

Кім Кардаш’ян / © Associated Press

Згідно з її свідченнями, які опублікувало видання Page Six, Кім боялася, що її зґвалтують та уб’ють.

«Я була впевнена, що помру тієї ночі», — сказала жінка, ридаючи і згадуючи, як вона благала нападників пощадити її життя. «Я сказала: «Ви можете забрати все, але мені потрібно йти додому. У мене є діти, будь ласка», — розповіла Кім. «Я думала про те, як моя сестра повернеться і знайде моє тіло», — додала вона.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Наразі дев’ять чоловіків та одна жінка перебувають під слідством. Цей інцидент — найбільше пограбування приватної особи у Франції за останні 20 років, а єдиною знайденою річчю виявилося діамантове кольє, кинуте на вулиці, коли злодії втікали. Також серед коштовностей, вкрадених у Кардашян на той час, була її обручка від тодішнього чоловіка Каньє Веста, яку прикрашав 20-каратний діамант вартістю 4 мільйони доларів.

Слідчі вважають, що вилучене золото було переплавлено, а більшість украденого продано в Бельгії. Судовий процес має тривати до 23 травня.

Кім прийшла до суду у чорному костюмі зі спідницею та жакетом, а також вся обвішана величезними діамантами. Підтримати її на суді прийшла її мати Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press