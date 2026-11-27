Моніка Беллуччі / © Getty Images

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Моніка Беллуччі взяла участь у творчій зустрічі «Розмова з Монікою Беллуччі», яка відбулася у межах 23-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. Під час заходу кінозірка поспілкувалася з публікою про свою кінокар’єру.

Для своєї появи перед публікою Беллуччі обрала елегантний образ у своєму улюбленому чорному кольорі. На ній був костюм, який складався з подовженого жакета вільного крою з широкими атласними лацканами і штанів-палацо зі стрілками й атласними лампасами. Під жакет акторка одягла лаконічний чорний топ із круглим вирізом.

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Моніка Беллуччі / © Getty Images

Аутфіт Моніка доповнила чорними замшевими босоніжками на масивній платформі і високих підборах.

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В акторки було розпущене волосся з чубчиком-шторкою, макіяж з чорним олівцем на очах і ніжною помадою на губах. Шию Беллуччі прикрасила витонченим золотистим кольє з декоративними елементами, а пальці — золотими каблучками.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі позувала в жакеті на голе тіло.

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