У чорному костюмі і з прапором на обличчі: Настя Каменських запросила на перегляд благодійного концерту

У чорному костюмі і з прапором на обличчі: Настя Каменських запросила на перегляд благодійного концерту

Співачка закликала фоловерів подивитися по телебаченню благодійний концерт, який відбувся у Литві.

Настя Каменських показала в Instagram знімки свого виступу на благодійному концерті "Сила єдності", який відбувся у Литві. Артистка анонсувала, що його покажуть сьогодні, 10 червня, о 21 год на каналі ТЕТ.

"Ви почуєте одразу три пісні (одну з яких ви ще не чули) — "Я – Україна", "You crying" та "Back home". Я присвятила їх моїй рідній країні та всім українцям.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

Ця подія була покликана підтримати Україну та зібрати кошти на майбутнє лікування та реабілітацію українських захисників у Литві. В Литві збір все ще триває і наразі зібрано вже більше 120 000 євро.



Дуже вдячна Литві й членам клубів ROTARY INTERNATIONAL та LIONS CLUB за організацію цієї події та за активну допомогу українцям з перших днів війни", - написала Настя.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

Зірка також зазначила, що всі разом ми обов’язково повернемо мир до України.

На світлинах Каменських постала у чорному штанному костюмі і з намальованим на щоці українським прапором.

NK також повідомила, що вона візьме участь у благодійному концерті "Ukrainian Freedom Voices", який відбудеться в межах Європейського музичного фестивалю Metronome Festival Prague 22 червня у Празі.

Подія присвячена Україні, яка має на меті збір коштів на обладнання для українських лікарень, які приймають дітей, постраждалих внаслідок бойових дій.

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